Tânără de 22 de ani, dispărută din Șimian. Poliția cere ajutorul populației

Polițiștii din cadrul Secția de Poliție Rurală Șimian au fost sesizați cu privire la dispariția unei tinere în vârstă de 22 de ani.

Este vorba despre Duroi Maria Monica, din Șimian, care ar fi plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Sesizarea a fost făcută de bunicul acesteia, un bărbat de 58 de ani.

Semnalmentele persoanei dispărute

vârstă: 22 de ani,

înălțime: aproximativ 1,65 m,

greutate: aproximativ 70 kg,

păr: lung, șaten închis.

Apel către populație

Polițiștii fac apel la cetățeni:

Oricine deține informații care pot ajuta la găsirea tinerei este rugat să:

sune la 112,

contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

Disparițiile de persoane sunt tratate cu maximă seriozitate, iar orice informație, chiar și aparent minoră, poate contribui la găsirea persoanei în siguranță.

