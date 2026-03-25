14.4 C
Craiova
miercuri, 25 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Tânără de 22 de ani, dispărută din Șimian. Poliția cere ajutorul populației

De Mariana BUTNARIU
A plecat voluntar de acasă și nu a mai revenit

Polițiștii din cadrul Secția de Poliție Rurală Șimian au fost sesizați cu privire la dispariția unei tinere în vârstă de 22 de ani.

Este vorba despre Duroi Maria Monica, din Șimian, care ar fi plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Sesizarea a fost făcută de bunicul acesteia, un bărbat de 58 de ani.

Semnalmentele persoanei dispărute

  • vârstă: 22 de ani,
  • înălțime: aproximativ 1,65 m,
  • greutate: aproximativ 70 kg,
  • păr: lung, șaten închis.

Apel către populație

Polițiștii fac apel la cetățeni:
Oricine deține informații care pot ajuta la găsirea tinerei este rugat să:

  • sune la 112,
  • contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

Disparițiile de persoane sunt tratate cu maximă seriozitate, iar orice informație, chiar și aparent minoră, poate contribui la găsirea persoanei în siguranță.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA