(VIDEO) Prins de două ori beat la volan, în aceeași noapte, la Craiova

De Mariana BUTNARIU

Un bărbat de 33 de ani, din comuna Maglavit, a fost reținut de polițiști după ce a fost depistat de două ori, în aceeași noapte, conducând sub influența alcoolului și fără drept legal de a conduce.

În noaptea de 21 spre 22 martie, în jurul orei 01:45, polițiștii din cadrul Secției 2 Craiova l-au oprit pe bărbat pe bulevardul Nicolae Romanescu, din municipiu.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare peste limita legală.

A doua depistare: din nou la volan, după doar câteva ore

Deși fusese deja depistat, în jurul orei 04:00, același bărbat a fost prins din nou conducând:

  • pe strada Prelungirea Bechetului,
  • având dreptul de a conduce suspendat,
  • cu o alcoolemie de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Dus la spital și reținut

Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Ulterior, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, acesta a fost:

  • reținut pentru 24 de ore,
  • introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Astăzi, urmează să fie prezentat procurorilor pentru dispunerea unei măsuri preventive.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

