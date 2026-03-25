(VIDEO) Prins de două ori beat la volan, în aceeași noapte, la Craiova

Un bărbat de 33 de ani, din comuna Maglavit, a fost reținut de polițiști după ce a fost depistat de două ori, în aceeași noapte, conducând sub influența alcoolului și fără drept legal de a conduce.

În noaptea de 21 spre 22 martie, în jurul orei 01:45, polițiștii din cadrul Secției 2 Craiova l-au oprit pe bărbat pe bulevardul Nicolae Romanescu, din municipiu.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare peste limita legală.

A doua depistare: din nou la volan, după doar câteva ore

Deși fusese deja depistat, în jurul orei 04:00, același bărbat a fost prins din nou conducând:

pe strada Prelungirea Bechetului,

având dreptul de a conduce suspendat,

cu o alcoolemie de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Dus la spital și reținut

Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Ulterior, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, acesta a fost:

reținut pentru 24 de ore,

introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Astăzi, urmează să fie prezentat procurorilor pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Citește și: (VIDEO) Prins beat și fără permis pe DN 55A: bărbat din Gighera, reținut de polițiști