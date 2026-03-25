8.4 C
Craiova
miercuri, 25 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
(VIDEO) Prins beat și fără permis pe DN 55A: bărbat din Gighera, reținut de polițiști

De Mariana BUTNARIU

-

Un bărbat de 42 de ani, din comuna Gighera, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului, fără a avea permis de conducere și refuzând ulterior recoltarea probelor biologice

Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 martie, în jurul orei 00:40, când polițiștii din cadrul Secția nr.13 Poliție Rurală Segarcea au oprit pentru control un autoturism care circula pe DN 55A, în localitatea Gighera.

La volan a fost identificat un bărbat de 42 de ani, din aceeași localitate.

Alcool peste limita legală și fără permis

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Mai mult decât atât:

  • bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie,
  • a refuzat recoltarea probelor biologice, fapt care constituie infracțiune.

Reținut pentru 24 de ore

După administrarea probatoriului, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea, bărbatul a fost:

  • reținut pentru 24 de ore
  • introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Astăzi, acesta urmează să fie prezentat în fața procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Citește și: (VIDEO) Ziua Poliției Române, sărbătorită la Craiova: 204 ani de tradiție și siguranță

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

00:00:27

(VIDEO) Prins de două ori beat la volan, în...

Un bărbat de 33 de ani, din comuna Maglavit,...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA