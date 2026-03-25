(VIDEO) Prins beat și fără permis pe DN 55A: bărbat din Gighera, reținut de polițiști

Un bărbat de 42 de ani, din comuna Gighera, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului, fără a avea permis de conducere și refuzând ulterior recoltarea probelor biologice

Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 martie, în jurul orei 00:40, când polițiștii din cadrul Secția nr.13 Poliție Rurală Segarcea au oprit pentru control un autoturism care circula pe DN 55A, în localitatea Gighera.

La volan a fost identificat un bărbat de 42 de ani, din aceeași localitate.

Alcool peste limita legală și fără permis

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Mai mult decât atât:

bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie,

a refuzat recoltarea probelor biologice, fapt care constituie infracțiune.

Reținut pentru 24 de ore

După administrarea probatoriului, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea, bărbatul a fost:

reținut pentru 24 de ore

introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Astăzi, acesta urmează să fie prezentat în fața procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

