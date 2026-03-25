8.4 C
Craiova
miercuri, 25 martie, 2026
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Ziua Poliției Române, sărbătorită la Craiova: 204 ani de tradiție și siguranță

De Mariana BUTNARIU

Pe 25 martie, românii marchează Ziua Poliției Române, o dată cu puternică semnificație istorică și simbolică, ce coincide cu sărbătoarea creștină a Bunei Vestiri.

În acest an, Poliția Română aniversează 204 ani de la atestarea documentară, o tradiție începută în 1822, odată cu înființarea Marii Agii.

De ce 25 martie?

Alegerea acestei date nu este întâmplătoare:

  • simbolul Bunei Vestiri se regăsea pe primul steag al instituției
  • steagul a fost înmânat de domnitorul Grigore Dimitrie Ghica în anul 1822
  • data a fost oficializată prin Legea nr. 218/2002

Craiovenii, invitați la sărbătoare

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj îi invită pe locuitorii din Craiova să participe la evenimentele organizate astăzi, de la ora 11:00, în fața Teatrul Național Marin Sorescu.

Participanții vor putea descoperi:

  • autospeciale și echipamente de intervenție,
  • demonstrații cu câini polițiști,
  • tehnică criminalistică,
  • activități de educație rutieră.

Recunoașterea meritelor

Ziua Poliției Române este și un moment de apreciere pentru cei care se remarcă în activitate.
Cu această ocazie, sunt organizate:

  • ceremonii de avansare în grad
  • momente festive dedicate polițiștilor cu rezultate deosebite

O instituție în slujba comunității

De peste două secole, Poliția Română are rolul de a asigura ordinea publică, siguranța cetățenilor și respectarea legii.

Evenimentele organizate în această zi aduc instituția mai aproape de oameni și oferă ocazia unei interacțiuni directe între polițiști și comunitate.

Colectivul Gazetei de Sud urează un călduros La Mulți Ani oamenilor legii!

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

