Mehedinţi: Prins la volan cu permisul suspendat

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vânju Mare au depistat, în trafic, pe 23 decembrie, un bărbat de 67 de ani, din Vânju Mare în timp ce conducea un autoturism pe DJ 564, în localitatea Nicolae Bălcescu, având exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, suspendată, potrivit IPJ Mehedinţi.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

