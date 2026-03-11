Polițiștii doljeni, lecții despre siguranță pentru elevi

Polițiștii doljeni au desfășurat activități de informare și prevenire în unități de învățământ preuniversitar, pentru a discuta cu elevii despre siguranța în mediul școlar și riscurile la care pot fi expuși.

La acțiuni au participat polițiști de la:

Biroul Siguranța Școlară Dolj,

Serviciul Rutier Dolj,

Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității Dolj,

Secția 1 Poliție Craiova.

Temele discutate cu elevii

În cadrul întâlnirilor, polițiștii au vorbit cu elevii despre:

prevenirea violenței în mediul școlar,

fenomenul de bullying și cyberbullying,

siguranța rutieră,

riscurile asociate consumului de substanțe interzise,

comportamentul responsabil în mediul online.

Prin aceste activități, oamenii legii urmăresc creșterea gradului de conștientizare în rândul elevilor privind efectele negative ale violenței asupra dezvoltării psihologice și asupra climatului educațional.

Activități interactive pentru elevi

Discuțiile au fost completate cu jocuri și activități interactive, menite să îi implice pe elevi și să faciliteze înțelegerea mesajelor transmise de polițiști.

De asemenea, polițiștii au subliniat importanța sesizării faptelor antisociale, atât în mediul școlar, cât și în afara acestuia.

