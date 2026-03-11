Reguli noi pe aeroporturile din București: lichide de până la 2 litri în bagajul de mână

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că, începând de azi, au intrat în vigoare noi reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor în bagajele de cabină.

Astfel, pasagerii care pleacă de pe aeroporturile din București pot transporta recipiente individuale de până la 2 litri, față de limita anterioară de 100 de mililitri.

Unde se aplică noile reguli

Măsura este valabilă pentru pasagerii care își încep călătoria de pe:

Aeroportul Internațional Henri Coandă,

Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu.

Important: noile reguli nu se aplică pasagerilor aflați în tranzit sau transfer.

Tehnologie modernă la controlul de securitate

Relaxarea restricțiilor este posibilă datorită investițiilor în echipamente moderne de control de securitate, care permit verificarea mai eficientă a bagajelor de cabină.

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a precizat că această măsură aliniază aeroporturile din București la standardele internaționale și îmbunătățește experiența pasagerilor, fără a afecta nivelul de securitate.

Ce înseamnă concret pentru pasageri

✔️ recipiente cu lichide de până la 2 litri în bagajul de mână,

✔️ proceduri de securitate modernizate,

✔️ experiență mai rapidă și mai confortabilă la controlul de securitate.

Citește și: (VIDEO) Tragedie în Elveția: șase morți după ce un autobuz a luat foc