(VIDEO) Tragedie în Elveția: șase morți după ce un autobuz a luat foc

Cel puțin șase persoane au murit și alte cinci au fost rănite, dintre care trei grav, după ce un autobuz a luat foc marți seară în vestul Elveția. Incidentul s-a produs în localitatea Kerzers, la aproximativ 20 de kilometri de Berna.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 18:25, pe strada principală a orașului. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată flăcări uriașe ieșind pe geamurile autobuzului și un nor dens de fum negru.

Potrivit poliției cantonale din Fribourg, focul este investigat ca incident provocat de om și posibil act deliberat, potrivit France 24.

Intervenție masivă a echipelor de salvare

La fața locului au intervenit:

pompieri și mai multe echipaje de ambulanță

un elicopter medical

echipaje de poliție care au instituit un perimetru de securitate

Trei persoane rănite au fost transportate la spital, iar alte două au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Autoritățile au precizat că, la sosirea echipajelor de intervenție, autobuzul era complet cuprins de flăcări, iar pasagerii încercau să iasă în panică din vehicul.

Ancheta este în desfășurare

Poliția din cantonul Fribourg a deschis o anchetă penală pentru a stabili cauzele exacte ale incendiului.

Autoritățile nu exclud nicio ipoteză în acest moment, însă nu au confirmat dacă ar putea fi vorba despre:

un act terorist

o sinucidere

sau o altă acțiune intenționată.

De asemenea, a fost lansat un apel către martori, iar publicul a fost rugat să evite zona.

Reacția autorităților

Președintele Elveției, Guy Parmelin, a declarat că este „șocat și profund întristat” de tragedie și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

Autobuzul implicat aparținea companiei PostBus, ale cărei autobuze galbene sunt folosite zilnic de aproximativ 500.000 de pasageri, în special în zonele rurale.

Al doilea incendiu major în câteva luni

Tragedia vine la mai puțin de trei luni după un alt incendiu devastator din Elveția, când 41 de persoane au murit într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou.

