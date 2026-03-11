Bărbat reținut în Dolj după ce a condus fără permis și băut

Polițiștii doljeni au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 40 de ani din comuna Catane, cercetat pentru că a condus fără permis și băut.

Incidentul a avut loc pe 7 martie, când polițiștii de la Secția nr. 8 Poliție Rurală Rast l-au depistat pe bărbat conducând un autoturism pe DN 55A, pe raza comunei Catane.

Alcool la volan și fără permis

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Rezultatele de laborator au arătat o alcoolemie de 1,39 g/l alcool pur în sânge.

Reținut pentru 24 de ore

În urma probelor administrate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilești, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

