Percheziții în Dolj: peste 126.000 de țigarete fără timbru fiscal descoperite

Polițiștii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Dolj au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 40 de ani din comuna Teasc, cercetat pentru deținerea și comercializarea de produse accizabile fără marcaje fiscale peste limita legală.

Acțiunea a avut loc ieri, când polițiștii au desfășurat o operațiune pentru combaterea comerțului ilegal cu țigări și produse din tutun.

Șapte percheziții domiciliare în județ

În cadrul anchetei, desfășurate sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Dolj.

1 de 3

La una dintre locații au fost descoperite și ridicate:

🚬 126.140 de țigarete de diferite mărci, fără marcaje fiscale,

🔫 o armă de tir cu aer comprimat, calibru 5,5 mm,

🎯 o cutie cu alice tip „diabolou”,

🔫 un pistol tip airsoft.

Armele identificate urmează să fie expertizate de specialiști.

Reținut pentru 24 de ore

În urma probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Bărbatul urmează să fie prezentat procurorilor pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Acțiune cu efective mărite

Operațiunea a fost realizată cu sprijinul:

luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Dolj

polițiștilor criminaliști

jandarmilor din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj

Gruparea de Jandarmi Mobile Frații Buzești.

Citește și: Controale în trafic în Vâlcea: polițiștii verifică purtarea centurii de siguranță