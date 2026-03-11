Controale în trafic în Vâlcea: polițiștii verifică purtarea centurii de siguranță

Polițiștii rutieri vâlceni desfășoară, în această săptămână, controale pe drumurile publice din județ, în cadrul campaniei europene ROADPOL – „SEATBELT”.

Acțiunile au ca scop creșterea siguranței rutiere și verificarea modului în care șoferii și pasagerii respectă obligația de a purta centura de siguranță.

Ce verifică polițiștii în trafic

În timpul controalelor, oamenii legii vor urmări:

✔️ purtarea centurii de siguranță de către conducătorii auto și pasageri,

✔️ folosirea dispozitivelor de retenție omologate pentru copii,

✔️ respectarea regulilor privind utilizarea telefonului mobil la volan,

✔️ folosirea căștilor de protecție de către motocicliști și pasagerii acestora.

Acțiunile se desfășoară în sistem integrat, cu efective mărite de polițiști, în special în zonele cu risc rutier ridicat.

Recomandările polițiștilor

Polițiștii le reamintesc tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație și utilizarea echipamentelor de siguranță pot face diferența între viață și moarte în cazul producerii unui accident rutier.

