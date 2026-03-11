9.4 C
Lansare de carte la Craiova: „Regăsirea de sine după acceptarea traumelor și eșecurilor"

De Mariana BUTNARIU
Eveniment dedicat vindecării emoționale și dezvoltării personale
Eveniment dedicat vindecării emoționale și dezvoltării personale

Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman va găzdui joi, 12 martie, de la ora 16:30, lansarea volumului „Regăsirea de sine după acceptarea traumelor și eșecurilor”, semnat de autoarea Ileana Nana Necșuțu.

Cartea propune o incursiune sinceră și profundă în procesul de vindecare personală, evidențiind puterea acceptării și a reconstrucției interioare după experiențe dificile.

Temele abordate în volum

Volumul aduce în prim-plan teme sensibile și actuale precum:

  • trauma și procesul de vindecare
  • eșecul și lecțiile sale
  • divorțul și regăsirea identității personale
  • redescoperirea de sine
  • scrisul ca formă de terapie și renaștere

Autoarea propune o perspectivă autentică asupra curajului de a merge mai departe și de a transforma experiențele dureroase în resurse pentru evoluția personală.

Discuții, autografe și dialog cu cititorii

Evenimentul va include:

  • prezentarea volumului,
  • discuții despre procesul de creație,
  • sesiune de autografe,
  • dialog deschis despre echilibrul emoțional și regăsirea personală

Participanții vor avea ocazia să discute direct cu autoarea despre importanța acceptării și a transformării experiențelor dificile într-un nou început.

