Lansare de carte la Craiova: „Regăsirea de sine după acceptarea traumelor și eșecurilor”

Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman va găzdui joi, 12 martie, de la ora 16:30, lansarea volumului „Regăsirea de sine după acceptarea traumelor și eșecurilor”, semnat de autoarea Ileana Nana Necșuțu.
Cartea propune o incursiune sinceră și profundă în procesul de vindecare personală, evidențiind puterea acceptării și a reconstrucției interioare după experiențe dificile.
Temele abordate în volum
Volumul aduce în prim-plan teme sensibile și actuale precum:
- trauma și procesul de vindecare
- eșecul și lecțiile sale
- divorțul și regăsirea identității personale
- redescoperirea de sine
- scrisul ca formă de terapie și renaștere
Autoarea propune o perspectivă autentică asupra curajului de a merge mai departe și de a transforma experiențele dureroase în resurse pentru evoluția personală.
Discuții, autografe și dialog cu cititorii
Evenimentul va include:
- prezentarea volumului,
- discuții despre procesul de creație,
- sesiune de autografe,
- dialog deschis despre echilibrul emoțional și regăsirea personală
Participanții vor avea ocazia să discute direct cu autoarea despre importanța acceptării și a transformării experiențelor dificile într-un nou început.
