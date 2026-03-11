Iranul revendică atacuri asupra infrastructurii petroliere din Arabia Saudită. Prețurile petrolului cresc puternic

Iran a revendicat miercuri responsabilitatea pentru o ofensivă majoră asupra infrastructurii energetice din Arabia Saudită, într-un moment în care conflictul regional continuă să destabilizeze piața globală a petrolului.

Potrivit AFP, atacurile au vizat inclusiv câmpul petrolier Shaybah, unul dintre cele mai importante din regiune, situat în apropierea graniței cu Emiratele Arabe Unite.

Autoritățile saudite au anunțat că mai multe drone și rachete au fost interceptate, inclusiv unele care vizau baza aeriană Prince Sultan, unde sunt staționate trupe americane.

Prețurile petrolului cresc, iar rezervele strategice ar putea fi eliberate

Escaladarea conflictului a provocat creșteri puternice ale prețului petrolului, potrivit BBC.

luni, petrolul a ajuns la aproape 120 de dolari pe baril,

ulterior s-a stabilizat în jur de 88 de dolari pentru țițeiul Brent.

În acest context, Agenția Internațională pentru Energie analizează o eliberare fără precedent a rezervelor strategice de petrol, pentru a calma piețele.

Potrivit publicației The Wall Street Journal, această intervenție ar putea depăși inclusiv măsurile luate după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Liderii G7 discută impactul economic

Criza energetică generată de război va fi analizată miercuri într-o reuniune online a liderilor din G7, convocată de Emmanuel Macron.

Discuțiile vor viza:

impactul asupra economiei globale

stabilizarea piețelor energetice

măsuri pentru limitarea creșterii prețurilor la energie.

Tensiuni majore în Strâmtoarea Ormuz

Conflictul a început pe 28 februarie, când Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului.

De atunci, Iranul a ripostat prin:

blocarea aproape totală a traficului în Strâmtoarea Ormuz,

atacuri asupra infrastructurii energetice din regiune.

Prin această rută maritimă trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

Președintele american Donald Trump a avertizat Iranul cu „consecințe militare fără precedent” dacă va mina această zonă strategică.

