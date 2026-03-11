Complot cu colete explozive: un suspect acuzat de terorism în Lituania

Autoritățile din Lituania au acuzat un bărbat de terorism într-un caz care implică colete cu dispozitive incendiare trimise către mai multe țări europene, inclusiv Regatul Unit și Polonia.

Principalul suspect, Aleksandr Suranovas, de 53 de ani, spune că nu știa că pachetele pe care le expedia conțineau dispozitive incendiare sofisticate.

Dispozitive incendiare ascunse în pachete trimise către Marea Britanie și Polonia

Coletele, care păreau să conțină obiecte obișnuite precum perne de masaj, loțiuni de corp sau jucării, ascundeau în realitate explozivi lichizi și sisteme de aprindere.

Incendii în depozite și pe aeroporturi

În iulie 2024, mai multe pachete au luat foc în diferite locuri din Europa:

un colet a izbucnit în flăcări pe aeroportul din Leipzig

altul a explodat într-un camion lângă Varșovia

un alt dispozitiv s-a aprins într-un depozit DHL din Birmingham

Deși nimeni nu a fost rănit, pagubele materiale au fost semnificative.

Ancheta: operațiune coordonată de la distanță

Investigația internațională, la care au participat și ofițeri antiteroriști din Marea Britanie, sugerează că operațiunea ar fi fost coordo­nată de serviciile militare ruse GRU.

Autoritățile spun că Suranovas ar fi fost ultima verigă dintr-un lanț de intermediari, fiecare având o sarcină specifică: transport, livrare sau manipularea dispozitivelor.

Potrivit anchetatorilor, 22 de persoane au fost arestate în Lituania și Polonia în legătură cu acest caz.

Moscova a negat constant orice implicare, potrivit BBC.

Recrutări prin Telegram și rețele criminale

Potrivit experților în securitate de la Royal United Services Institute, Rusia ar fi început să recruteze persoane din Europa pentru operațiuni de sabotaj, folosind:

aplicații de mesagerie precum Telegram,

rețele de crimă organizată,

intermedieri prin cunoștințe sau contacte online.

Aceste operațiuni sunt concepute astfel încât participanții să nu cunoască întreaga structură a planului, ceea ce face anchetele mult mai dificile.

Un posibil război hibrid împotriva Europei

Autoritățile lituaniene consideră că astfel de operațiuni fac parte dintr-o strategie de sabotaj și intimidare a statelor europene care susțin Ucraina.

Potrivit oficialilor, scopul ar fi putut fi:

perturbarea transportului aerian și logistic,

răspândirea fricii în Europa,

testarea unor operațiuni mai ample de sabotaj.

