Incendiu puternic la o fabrică de polistiren din Arad. Locuitorii au primit alertă RO-ALERT

Un incendiu puternic izbucnit miercuri dimineață la o fabrică de polistiren din Arad a acoperit o parte a orașului cu un nor dens de fum, determinând autoritățile să trimită mesaje de avertizare prin sistemul RO-ALERT.

Focul a izbucnit în zona industrială din cartierul Aradul Nou și a fost semnalat la numărul de urgență 112 cu puțin timp înainte de ora 08:00.

Intervenție amplă a pompierilor

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat, cu degajări masive de fum, potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad.

Pentru stingerea focului au fost mobilizate:

șase autospeciale de stingere,

o ambulanță SMURD.

un echipaj de descarcerare,

o autoscară pentru intervenții la înălțime.

În sprijin au fost trimise și echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, cu două autospeciale de stingere.

Alertă pentru populație

Din cauza cantității mari de fum, autoritățile au transmis mesaje RO-ALERT pentru persoanele aflate în apropierea locului incendiului, recomandând evitarea zonei.

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat victime. Intervenția pompierilor este în desfășurare pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Citește și: (VIDEO) Trump avertizează Iranul: „Scoateți minele din Strâmtoarea Hormuz sau veți suporta consecințe militare”