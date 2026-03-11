(VIDEO) Trump avertizează Iranul: „Scoateți minele din Strâmtoarea Ormuz sau veți suporta consecințe militare”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat Iranul să îndepărteze imediat orice mine navale din Strâmtoarea Ormuz, în caz contrar riscând „consecințe militare fără precedent”.

Mesajul a fost transmis într-o postare pe platforma Truth Social, în contextul temerilor că Teheranul ar putea încerca să blocheze una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.

„Dacă Iranul a amplasat mine în Strâmtoarea Hormuz, vrem ca acestea să fie îndepărtate imediat. Dacă nu se întâmplă acest lucru, consecințele militare vor fi la un nivel nemaivăzut până acum”, a transmis Trump.

SUA iau în calcul escortarea navelor comerciale

Autoritățile americane analizează mai multe măsuri pentru protejarea transportului maritim în Golful Persic, inclusiv escortarea petrolierelor prin strâmtoare.

Potrivit generalului Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, Pentagonul evaluează riscurile și resursele necesare pentru o astfel de operațiune militară.

Prin Strâmtoarea Ormuz trece aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol, ceea ce face zona extrem de sensibilă pentru economia mondială.

SUA susțin că au distrus nave iraniene care amplasau mine

Donald Trump a afirmat că forțele americane au distrus 10 bărci și nave iraniene implicate în operațiuni de minare a strâmtorii.

Oficiali americani citați de presă au declarat că Iranul ar putea folosi ambarcațiuni mici capabile să transporte două sau trei mine navale, pentru a perturba traficul maritim.

Iranul amenință navele comerciale

De cealaltă parte, comandantul forțelor navale ale Gărzile Revoluționare Islamice, Alireza Tangsiri, a avertizat că navele asociate „agresorilor” nu vor avea acces liber prin strâmtoare.

„Dacă aveți îndoieli, apropiați-vă și testați-l”, a transmis acesta.

SUA spun că atacurile iraniene au scăzut

Potrivit Pentagonului, operațiunea militară americană „Epic Fury” ar fi redus semnificativ capacitatea Iranului de a lansa atacuri.

Generalul Dan Caine a declarat că:

atacurile cu rachete balistice au scăzut cu 90%,

atacurile cu drone au scăzut cu 83%.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a afirmat că SUA și Israel „câștigă decisiv” în conflict.

Obiectivele operațiunii militare

Potrivit Pentagonului, obiectivele operațiunii includ:

distrugerea stocurilor și lansatoarelor de rachete ale Iranului,

degradarea capacităților navale iraniene,

împiedicarea Iranului să dezvolte arme nucleare.

Citește și: Primăria Craiova începe atribuirea locurilor de parcare de reședință în Craiovița