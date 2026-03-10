Primăria Craiova începe atribuirea locurilor de parcare de reședință în Craiovița

Primăria Municipiului Craiova anunță că, în perioada 13 martie – 31 martie 2026, va avea loc procedura de atribuire a locurilor de parcare de reședință marcate și numerotate din cartierul Craiovița.

Procedura se desfășoară conform Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public și privat al municipiului Craiova, aprobat prin HCL nr. 419/2025.

Persoanele fizice și juridice trebuie să depună cererile exclusiv online, prin platforma dedicată:

👉 https://parcari.primariacraiova.ro

Cum se depun cererile

Solicitanții trebuie să își creeze și să își valideze un cont pe platforma electronică a primăriei. După acest pas, cererea de atribuire și documentele necesare se încarcă online.

Important:

cererile pot fi depuse doar între 13.03.2026 și 31.03.2026,

ordinea depunerii nu influențează atribuirea locurilor,

se acceptă o singură solicitare pentru fiecare apartament în prima etapă.

Dacă sunt depuse mai multe cereri pentru aceeași unitate locativă, acestea vor fi respinse, iar în analiză va rămâne o singură solicitare eligibilă.

Documente necesare

Solicitanții trebuie să încarce în platformă următoarele documente:

act de identitate (C.I./B.I.) sau CUI,

documente care dovedesc domiciliul, reședința sau sediul social,

documente privind dreptul de utilizare a vehiculului,

certificatul de înmatriculare al vehiculului,

cartea de identitate a vehiculului.

Pentru locurile destinate persoanelor cu dizabilități sunt necesare suplimentar:

certificatul de încadrare în grad de handicap,

cardul-legitimație pentru parcare.

Toate documentele trebuie să fie complete și lizibile.

Criterii pentru obținerea unui loc de parcare

Pentru a primi autorizația de parcare trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

deținerea unui autovehicul din categoriile M1 sau N1,

existența rolului fiscal deschis la Direcția Impozite și Taxe,

fără datorii la bugetul local,

un singur loc de parcare pentru fiecare unitate locativă în prima etapă.

Cum se face atribuirea locurilor

Există două modalități de atribuire:

atribuire directă – dacă numărul solicitărilor este mai mic sau egal cu numărul locurilor disponibile,

licitație electronică – dacă există mai multe cereri pentru același loc de parcare.

Licitațiile se vor desfășura exclusiv online, iar participanții vor fi notificați prin platformă și e-mail.

Alte precizări importante

Depunerea cererii nu garantează atribuirea imediată a unui loc de parcare.

După închiderea perioadei de înscriere, documentele vor fi verificate pentru eligibilitate.

Solicitanții își pot corecta datele sau adăuga documente până la 31 martie, direct din platformă.

Dacă rămân locuri disponibile după prima etapă, platforma va fi redeschisă pentru solicitări suplimentare.

Procedura actuală vizează doar locurile de parcare de reședință marcate și numerotate.

