ABA Jiu: Situația cotelor și debitelor pe râurile monitorizate din județul Dolj

În ultimele 24 de ore, pe fondul precipitațiilor și al aportului din topirea stratului de zăpadă, nivelurile și debitele râurilor din bazinul hidrografic Jiu au înregistrat evoluții variate, cu tendință generală de creștere pe sectorul inferior.

🔹 Râul Jiu

Pe sectorul inferior al râului Jiu, nivelurile au depășit pragurile de apărare, înregistrându-se valori peste cota de atenție la Filiași și Podari, iar la stația hidrometrică Răcari nivelul s-a menținut peste cota de inundație, cu debite ridicate și tendință de creștere. Situația este atent monitorizată.

🔹 Afluenți și râuri interioare

Pe mai multe cursuri de apă din județ, cotele au depășit pragurile de atenție și, local, pe cele de inundație:

• Râurile Coșuștea Mare, Desnățui și Raznic se situează peste cota de inundație, cu debite însemnate.

• Râurile Orlea, Jilț, Motru, Drincea, Hușnița, Argetoaia și Desnățui (sector inferior) se află peste cota de atenție, cu variații de nivel determinate de precipitații și propagarea undelor de viitură.

🔹 Evoluția debitelor

Debitele pe râurile monitorizate au fost variabile, cu creșteri importante pe anumite sectoare, fără a fi semnalate, până în acest moment, efecte majore asupra obiectivelor socio-economice.

Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj – Administrația Bazinală de Apă Jiu – sunt în teren și monitorizează permanent digurile, pentru a asigura tranzitarea în siguranță a apelor către Zăval, respectiv Dunăre.

Barajul de la Ișalnița funcționează conform regulamentului de exploatare la ape mari, în condiții de siguranță.

Drumul județean de la Răcari este inundat pe o porțiune mică, însă este circulabil, cu recomandarea de prudență.

Drumul DJ 641, localitatea Pielești (sat Pârșani), pârâul Teslui rămâne închis până la retragerea apelor.

Au fost inundate terenuri agricole aflate în zona inundabilă, situație dificilă pentru fermieri, pe care o înțelegem și o tratăm cu maximă seriozitate.

Administrația Bazinală de Apă Jiu, prin echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj continuă monitorizarea permanentă a cursurilor de apă, în condițiile în care avertizarea hidrologică de cod portocaliu este în vigoare până mâine, ora 09.00, cu precădere pe râul Jiu, pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţul Dolj).

Evoluția nivelurilor rămâne influențată de precipitațiile prognozate și de cedarea apei din stratul de zăpadă.

