Prezență de aproape 90% la simularea probelor de Limba română în Dolj

Astăzi, s-a desfășurat proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul simulărilor județene ale Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a și ale Examenului Național de Bacalaureat.

În județul Dolj, după centralizarea datelor din unitățile de învățământ, procentul de prezență la simularea probei de Limba română pentru Evaluarea Națională a fost de 88,66%, ceea ce arată un interes ridicat al elevilor pentru această etapă de pregătire înaintea examenului din vară.

La simularea probei de Limba și literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat, procentul de prezență în învățământul de zi a fost de 89,43%, iar prezența cumulată pentru învățământul de zi, seral și frecvență redusă (FR) a fost de 72,32%.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Dolj, nu s-au înregistrat elevi eliminați din examen, iar desfășurarea probei s-a realizat fără incidente majore.

Urmează proba la Matematică și proba obligatorie a profilului

Mâine, elevii de clasa a VIII-a sunt așteptați să susțină proba scrisă la Matematică în cele 153 de centre de examen constituite la nivelul județului Dolj.

În același timp, elevii din clasele terminale de liceu vor susține proba E.c) – proba obligatorie a profilului și specializării (Matematică sau Istorie), în cele 44 de centre de examen organizate pentru simularea examenului de bacalaureat.

Simulările județene au rolul de a-i familiariza pe elevi cu condițiile reale de examen și de a oferi cadrelor didactice și elevilor un reper clar privind nivelul de pregătire.

Citește și: Cătălin și Viorica Găgeatu, arestați preventiv într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de lei