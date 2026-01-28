Cătălin și Viorica Găgeatu, arestați preventiv într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de lei

Cătălin Găgeatu și mama sa, Viorica Găgeatu, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar penal de evaziune fiscală care vizează activitatea firmelor din grupul NPG. Decizia a fost luată marți de Curtea de Apel Craiova, după ce inițial procurorii dispuseseră reținerea pentru 24 de ore a trei persoane: cei doi administratori și contabila firmelor, Elvira Dunărențu, față de care a fost instituită măsura controlului judiciar.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, ancheta privește mai multe infracțiuni comise în formă continuată:

evaziune fiscală,

stopaj la sursă,

spălare de bani,

bancrută frauduloasă,

fraudă informatică,

folosirea cu rea-credință a bunurilor societăților în scop personal sau pentru favorizarea altor firme în care administratorii aveau interese directe sau indirecte.

Dosarul vizează activitatea mai multor societăți comerciale și implică atât persoane fizice, cât și juridice, printre care se află și un notar public.

Prejudiciu de peste 3 milioane de euro

Anchetatorii estimează un prejudiciu total de 15.906.813,40 lei (aproximativ 3,12 milioane de euro), din care:

10.662.032 lei reprezintă prejudiciu adus bugetului de stat,

5.244.781,40 lei reprezintă prejudiciu produs unor persoane juridice.

În total, ancheta vizează 10 inculpați, persoane fizice și juridice, implicați în mecanisme financiare considerate ilegale de către procurori.

Dosarul, inclus în Operațiunea „Jupiter”

Procurorii au precizat că dosarul este inclus în Operațiunea „Jupiter”, o acțiune națională de combatere a criminalității economico-financiare și a spălării banilor.

„Dosarul evidențiază importanța acțiunilor coordonate ale procurorilor și ale organelor de poliție în combaterea criminalității economice și în protejarea bugetului de stat, prin identificarea și tragerea la răspundere a celor care desfășoară activități ilegale”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă administrarea probelor pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru recuperarea prejudiciului produs.

Citește și: Educația socioemoțională, cheia prevenirii bullyingului în grădinițe