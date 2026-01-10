Expoziția Regională de Păsări și Iepuri „Cupa Olteniei”, la Craiova

Expoziţie inedită la Craiova. Crescători din patru județe ale Olteniei participă, în Bănie, la o expoziție regională de păsări și iepuri, organizată în premieră și dedicată iubitorilor de animale și crescătorilor pasionați din întreaga regiune.

Craiova va găzdui, în perioada 10–11 ianuarie 2026, Expoziția Regională de Păsări și Iepuri „Cupa Olteniei”, un eveniment deschis pulicului larg.

Manifestarea va avea loc la Școala Nr. 32 „Alexandru Macedonski” și este organizată de Asociația Fauna Baniei – Craiova. Vizitatorii vor putea admira o varietate de păsări ornamentale, porumbei și iepuri de rasă, prezentate de crescători cu experiență, unele exemplare fiind premiate la nivel regional.

Expoziția își propune să promoveze creșterea responsabilă a animalelor, schimbul de experiență între crescători și interesul publicului pentru biodiversitate și hobby-urile zootehnice. Evenimentul se adresează atât specialiștilor, cât și publicului larg, inclusiv familiilor și copiilor.

Deși o expoziție similară a avut loc recent la Drobeta-Turnu Severin, în decembrie 2025, organizatorii subliniază că „Cupa Olteniei” de la Craiova este cel mai apropiat eveniment de acest tip pentru locuitorii zonei și unul dintre cele mai importante din calendarul regional al crescătorilor.

Accesul este deschis publicului pe toată durata celor două zile.

Citeşte şi: Dolj: 47 de sancţiuni contravenţionale, aplicate de poliţişti în doar patru ore