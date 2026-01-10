Dolj: 47 de sancţiuni contravenţionale, aplicate de poliţişti în doar patru ore

Polițiștii rutieri doljeni au desfăşurat ieri, 9 ianuarie, în intervalul orar 15.00 – 19.00, o acţiune pentru prevenirea evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesivă, depășiri neregulamentare și consum de alcool sau alte substanțe.

Polițiștii rutieri au acționat cu prioritate pentru depistarea conducătorilor auto care depășesc viteza legală, fiind folosite echipamentele de supraveghere a traficului rutier și măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor din trafic precum și aparatele alcooltest și drugtest, pentru depistarea celor care aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau altor substanţe, potrivit IPJ Dolj.

Au fost aplicate 47 de sancţiuni contravenţionale

În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 47 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei. De asemenea, în cadrul acțiunii, polițiștii au reținut 5 permise de conducere și retras 4 certificate de înmatriculare.

