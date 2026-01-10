Şoferi prinşi în timp ce goneau pe străzile din Craiova cu viteze mult peste limita legală

Doi șoferi din județul Dolj au rămas fără permis de conducere după ce au fost surprinși de aparatele radar circulând cu viteze mult peste limita legală admisă, potrivit IPJ Dolj.

Un bărbat, de 45 de ani, din municipiul Craiova, a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Romanescu cu viteza de 108 km/h.

Un tânăr, de 21 de ani, din comuna Vela, a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Romanescu cu viteza de 107 km/h.

Cei în cauză au fost sancționați contravențional, conform prevederilor OUG 195/2002 Rep., fiind dispusă și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

