Mehedinţi: Şoferiţă prinsă la volan sub influența alcoolului

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Strehaia au depistat, în trafic, pe 9 ianuarie, o femeie de 48 de ani, din Strehaia, în timp ce conducea un autoturism pe strada Libertății, în localitatea de domiciliu, după ce ar fi consumat băuturi alcoolice.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcooltest care a indicat o valoare de 0,68 mg/l alcool în aerul expirat, aceasta fiind condusă la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, potrivit IPJ Mehedinţi.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

