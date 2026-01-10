2.3 C
Craiova
sâmbătă, 10 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentMehedinţi: Şoferiţă prinsă la volan sub influența alcoolului

Mehedinţi: Şoferiţă prinsă la volan sub influența alcoolului

De Magda Dragu
Mehedinţi: Şoferiţă prinsă la volan sub influența alcoolului
Mehedinţi: Şoferiţă prinsă la volan sub influența alcoolului

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Strehaia au depistat, în trafic, pe 9 ianuarie, o femeie de 48 de ani, din Strehaia, în timp ce conducea un autoturism pe strada Libertății, în localitatea de domiciliu, după ce ar fi consumat băuturi alcoolice.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcooltest care a indicat o valoare de 0,68 mg/l alcool în aerul expirat, aceasta fiind condusă la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, potrivit IPJ Mehedinţi.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Citeşte şi: (VIDEO) Persoane condamnate la închisoare, „conduse“ de poliţiştii doljeni la Penitenciarul Craiova

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA