(VIDEO) Persoane condamnate la închisoare, „conduse“ de poliţiştii doljeni la Penitenciarul Craiova

Polițiștii doljeni au organizat și desfășura, î această săptămână, la nivel județean, o acţiune pentru depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii sau față de care au fost dispuse măsuri preventive ori pedepse privative de libertate.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat două persoane pe numele cărora au fost emise mandate de executare a pedepsei închisorii și o persoană față de care a fost dispusă măsura arestării preventive.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei orașului Bechet au depistat un bărbat, de 38 de ani, din comuna Sadova, faţă de care instanța de judecată a emis mandat de executare a pedepsei închisorii, pentru comiterea infracțiunilor de act sexual cu minor și pornografie infantilă, acesta având de executat o pedeapsă de 3 ani, 9 luni și 10 zile.

Poliţişti din cadrul Secției nr.5 Poliție Rurală Pielești au depistat un tânăr, de 28 de ani, din comuna Pielești, faţă de care instanța de judecată a emis mandat de executare a pedepsei închisorii, pentru săvârșirea infracțiunii de furt, acesta fiind condamnat la pedeapsa de 1 an de închisoare“, potrivit IPJ Dolj.

Cei în cauză au fost încarceraţi în Penitenciarul Craiova.

De asemenea, poliţiştii Secției 1 Poliție Craiova au depistat un tânăr, de 17 ani, din municipiul Craiova, pe numele acestuia fiind emis mandat de arestare preventivă.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

