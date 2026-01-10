2.3 C
Bărbat care a evadat dintr-o închisoare din Belarus, descoperit şi reţinut de polițiștii de frontieră

De Magda Dragu
Bărbat care a evadat dintr-o închisoare din Belarus, descoperit şi reţinut de polițiștii de frontieră
Un bărbat din Belarus, căutat de autorități după ce a evadat dintr-o închisoare din țara sa, a fost descoperit și reținut de polițiștii de frontieră de la Vama Albița.

Pe 9 ianuarie 2026, în jurul orei 08:50, bărbatul, în vârstă de 36 de ani, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pentru a intra în România, fiind pasager într-un autoturism, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră.

Pe numele său exista o alertă Interpol

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele său exista o alertă Interpol, cu mențiunea „cautat în vederea arestării”, fiind evadat din data de 8 ianuarie dintr-o închisoare din Belarus, au mai precizat polițiștii, potrivit stirileprotv.ro.

Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, pentru luarea măsurilor legale necesare, au conchis autoritățile.

