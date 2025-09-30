AJOFM Dolj organizează Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj va organiza, pe 10 octombrie 2025, Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți.

Evenimentul reprezintă una dintre principalele măsuri active prin care instituția sprijină corelarea cererii cu oferta de forță de muncă. Obiectivul principal al bursei este.

creșterea gradului de ocupare,

facilitarea interacțiunii directe dintre angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante și doresc să participe la această acțiune pot transmite situația posturilor disponibile la sediul AJOFM Dolj sau pe adresa de e-mail a instituției.

Participarea la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți este gratuită.

