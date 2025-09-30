Un german a descoperit un bilet câștigător de 15 milioane de euro în buzunarul hainei

Un bărbat din Germania a avut parte de o surpriză uluitoare după ce a descoperit, în buzunarul unei jachete uitate, un bilet de loterie câștigător în valoare de 15,3 milioane de euro (aproximativ 18 milioane de dolari).

Tată a mai multor copii și rezident în zona Frankfurtului, norocosul câștigător a lăsat biletul neatins timp de aproape șase luni, fără să știe că întreaga primăvară și vară a fost căutat intens de organizatorii loteriei, Lotto Hessen, prin campanii publice și afișe stradale.

Descoperirea a venit odată cu răcirea vremii, când bărbatul a scos din dulap o jachetă pe care nu o mai purtase din martie. În buzunarul interior se afla biletul mult căutat. „Abia în weekend am găsit din nou biletul, împăturit în buzunarul interior al jachetei”, a povestit el. „Când am verificat numerele de pe telefon și am văzut suma câștigătoare, am fost complet șocat – din fericire stăteam jos, altfel genunchii mi-ar fi cedat.”

Ironia face ca acesta să fi auzit chiar la radio despre campania prin care se încerca găsirea câștigătorului anonim. „Am auzit despre asta la vremea respectivă și m-am gândit: «Cât de prost poți fi să nu-l iei?» Nu mi-a trecut niciodată prin minte că aș putea fi persoana pe care o căutau.”

Întrebat ce intenționează să facă cu suma impresionantă, bărbatul a declarat că prima achiziție va fi una modestă: o canapea nouă pentru sufragerie. Restul banilor vor fi folosiți în principal pentru a asigura viitorul copiilor săi, alături de soția lui.

Cei doi soți au mărturisit că au decis să păstreze discreția totală asupra câștigului, hotărâți să nu împărtășească vestea cu nimeni din afara familiei apropiate, potrivit France 24.

