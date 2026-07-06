Traian Băsescu: Nicușor Dan și-a abandonat rolul de președinte! În ce constituție scrie că partidele trebuie să se îngrijească de nominalizarea unui candidat care să aibă 51%?

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, duminică, la Digi24, că Nicușor Dan „și-a abandonat rolul de președinte”. „În ce constituție îi scrie dânsului că partidele trebuie să se îngrijească de nominalizarea unui candidat care să aibă 51%?”, susține Băsescu.

„Președintele Nicușor Dan, pe care l-am susținut și, dacă ar fi din nou în competiție cu Simion, l-aș susține tot pe Nicușor, dar acum îl critic pentru că nu face ce trebuie. Deci domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte! S-a apucat el să transmită partidelor «până nu-mi dați un candidat cu 51%, eu nu desemnez». Dar de unde până unde?

În ce constituție îi scrie dânsului că partidele trebuie să se îngrijească de nominalizarea unui candidat care să aibă 51%? Nu asta e treaba celui pe care îl desemnezi. Cel pe care l-ai desemnat trebuie să-și asigure majoritatea, dacă nu, cade în Parlament și se creează condițiile pentru o altă variantă de soluționare a crizei, anume alegerile anticipate.

Dar baza nerespectării constituției este pornită din 2024. V-aș aduce aminte nu numai de anularea turului unu la alegerile prezidențiale, în condițiile în care începuse votarea pentru turul doi, dar v-aș aduce aminte ce-au făcut cu alegerile locale și europarlamentare. Le-au decalat cu șase luni și le-au amestecat – alegerile pentru primar, pentru consiliul local, alegerile pentru președintele consiliului județean, alegeri pentru consiliul local și alegeri pentru Parlamentul European, dar pe listă comună PSD-PNL”, a afirmat Traian Băsescu.

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