Putin l-a sunat pe Trump să se laude că “avansează cu încredere” în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a discutat sâmbătă la telefon cu omologul său american Donald Trump, cu ocazia celebrării a 250 de ani de la nașterea SUA, a anunțat Kremlinul.

Președinția rusă a precizat că cei doi lideri au abordat situația din Ucraina înaintea summitului NATO de la Ankara, informează duminică EFE, citată de Agerpres.

„Președinții au discutat, în mod firesc, chestiunea unei reglementări în Ucraina, ținând cont, printre altele, de participarea viitoare a lui Donald Trump la summitul NATO din Turcia, pe 7 și 8 iulie”, a declarat Iuri Ușakov, consilier diplomatic al Kremlinului, citat de agenția de presă Ria Novosti.

Consilier al lui Putin: „Președintele a schițat tabloul situației reale de pe front”

Președintele Putin a „schițat tabloul situației reale pe câmpul de luptă (în Ucraina), unde forțele armate rusești avansează cu încredere”, a mai comunicat consilierul rus. Kremlinul a revendicat vineri cucerirea orașului Kostantinivka, un bastion al forțelor ucrainene în regiunea estică Donețk a cărei capturare este obiectivul principal al Rusiei.

Ucraina a dezmințit acest lucru precizând că trupele sale controlează încă acest oraș, unde luptele continuă. Pe front, forțele ruse aproape că nu au făcut progrese în ultimele luni, în special din cauza omniprezenței dronelor, care împiedică deplasarea vehiculelor grele și cauzează pierderi foarte mari ambelor tabere. Din punct de vedere diplomatic, negocierile sunt în impas: Moscova cere retragerea forțelor ucrainene din întreaga regiune Donețk, pretenție refuzată de Kiev.

Zelenski: Determinarea Americii este decisivă

Sâmbătă seara, mai devreme, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a discutat, la rândul său, la telefon cu Donald Trump cu ocazia aniversării Declarației de Independență a SUA.”Președintele Trump și cu mine am discutat despre situația actuală de pe linia frontului, precum și despre eforturile noastre diplomatice. Există o reală perspectivă de a pune capăt acestui război, iar determinarea Americii este decisivă”, a spus președintele Zelenski pe rețelele sociale.

„Am convenit să continuăm aceste discuții la summitul NATO de la Ankara”, a continuat el.

Șefi de stat și delegații din 32 de țări sunt așteptați începând de marți în capitala turcă pentru acest summit al Alianței Nord-Atlantice.