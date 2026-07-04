Siegfried Mureșan: PSD nu urmărește să rezolve urgențele țării, ci revenirea la guvernare doar pentru recucerirea puterii totale în stat

Vicepreședintele PNL, Siegfried Mureșan, susține că obiectivul principal al PSD nu este rezolvarea problemelor cu care se confruntă România, ci recâștigarea controlului asupra principalelor pârghii de putere din stat.

Într-o postare publicată pe Facebook, liderul liberal a afirmat că social-democrații încearcă să revină la guvernare pentru a prelua din nou controlul asupra Executivului, resurselor publice și aparatului administrativ.

„PSD nu urmărește să rezolve urgențele țării. PSD dorește revenirea la guvernare doar pentru recucerirea puterii totale în stat – guvernul, resursele și pârghiile administrative”, a scris Mureșan, comparând actuala strategie a partidului cu perioadele în care formațiunea a fost condusă de Adrian Năstase și Liviu Dragnea.

Liberalul a susținut că solicitarea președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, privind o autonomie extinsă în cadrul unei eventuale guvernări ar avea legătură cu intenția partidului de a-și consolida influența politică.

Potrivit lui Mureșan, PSD ar fi îngrijorat de scăderea din sondaje și ar încerca să își conserve poziția prin controlul resurselor publice și prin promovarea unor măsuri cu impact electoral.

„Nu vom da un cec în alb PSD și nu le vom permite să conducă discreționar țara”

Vicepreședintele PNL a transmis că partidul său nu este dispus să ofere social-democraților libertate totală de acțiune într-o eventuală formulă de guvernare.

„Nu vom da un cec în alb PSD și nu le vom permite să conducă discreționar țara”, a afirmat acesta.

În același mesaj, Mureșan a susținut că PSD nu mai poate reveni la nivelurile de susținere electorală din trecut și a apreciat că formațiunea se află în fața unei alegeri strategice: fie rămâne un partid de centru-stânga cu o susținere mai redusă, fie adoptă un discurs populist care, în opinia sa, ar putea favoriza ascensiunea AUR.

„Suntem obligați să protejăm oamenii de instinctele partidului-stat”, a concluzionat liderul liberal.

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