Ministrul de Externe al Canadei efectuează o vizită în România

Ministrul canadian al afacerilor externe, Anita Anand, efectuează luni o vizită oficială în România, ocazie cu care se va întâlni cu ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, și va fi primită de președintele Nicușor Dan.

Vizita are loc la invitația ministrului Oana Țoiu.

Agenda discuțiilor dintre Anita Anand și Oana Țoiu va include consolidarea relației bilaterale, cu accent pe cooperarea economică și în domeniul securității, precum și un schimb de opinii privind principalele teme aflate pe agenda reuniunii miniștrilor afacerilor externe ai statelor aliate, organizată în cadrul Summitului NATO de la Ankara, informează, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

După consultări, cei doi miniștri vor susține o conferință de presă.

Ulterior, Anita Anand va fi primită la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

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