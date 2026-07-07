Summitul NATO de la Ankara: Trump se declară „foarte dezamăgit” de aliații NATO

Președintele american Donald Trump a declarat din nou, în timp ce răspundea întrebărilor jurnaliștilor la Ankara, că este „foarte dezamăgit” de țările membre ale NATO, relatează The Guardian.

În timpul întâlnirii cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, Trump și-a reiterat nemulțumirea față de Alianță și a spus că, dacă summitul de anul acesta al NATO „nu s-ar fi desfășurat în Turcia, unde prietenul meu este, întâmplător, un lider foarte puternic, o persoană foarte puternică, este posibil să nu fi participat”, conform digi24.ro.

Trump a criticat statele membre ale NATO

Trump a criticat de asemenea statele membre ale NATO pentru decizia lor de a nu se implica în conflictul cu Iranul. „Nu am fost tratați bine”, a spus președintele SUA. „Nici măcar nu le-am vrut ajutorul, din moment ce au spus că nu vor fi alături de noi. Am investit mii de miliarde de dolari în NATO pentru a proteja țările europene și pe altele”, a continuat liderul de la Casa Albă.

Trump a afirmat totodată că decizia premierului britanic demisionar Sir Keir Starmer de a aproba doar cu întârziere cererea forțelor americane de a folosi bazele aeriene din Regatul Unit pentru lovituri „defensive” asupra Iranului a fost „o măsură foarte nepopulară” în rândul britanicilor.

The Guardian notează însă că, în realitate au existat mai mulți alți factori – și nu conflictul din Orientul Mijlociu – care au afectat popularitatea lui Starmer în Regatul Unit.

Trump acuză Marea Britanie, Franța și Italia

„Îi testam pe oameni, voiam să văd dacă vor fi sau nu alături de noi. Pentru că spun de mult timp că noi îi ajutăm pe ei, dar nu sunt sigur că ei ar fi alături de noi”, a adăugat Trump. „Italia ne-a refuzat, Germania ne-a refuzat și Franța ne-a refuzat. Și este în regulă, dar, până la urmă, de ce cheltuim sute de miliarde de dolari, iar ei nu sunt alături de noi? Noi am fost întotdeauna alături de ei”, a mai afirmat Donald Trump.

Ministrul italian de externe Antonio Tajani declarase mai devreme în cursul zilei de marți că țara sa nu va mai răspunde atacurilor lui Trump în condițiile în care relația apropiată dintre acesta și prim-ministra Giorgia Meloni s-a destrămat.

Trump și Meloni s-au contrat în mod repetat în ultima perioadă, din cauza atacurilor liderului american la adresa papei Leon al XIV-lea și a accesului aeronavelor militare americane la baze din Italia pentru a lovi ținte din Iran.

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