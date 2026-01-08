Doljul sub amenințarea apelor

Precipitațiile căzute din abundență în ultima perioadă au făcut ca mai multe râuri și pârâuri din zona Doljului să devină o amenințare. Debitul acestora a crescut și unele chiar au ieșit din matcă. Jiul este aproape de cota de apărare, cu tendințe de creștere în zona Răcari. Pârâul Desnățui a ieșit din matcă în zona localităților Suharu-Segleț. O amenințare este și pârâul Teslui, Raznic, Putinei.

Începutul de an a adus precipitații din abundență, dar și un risc crescut de inundații în mai multe zone din județ.În ultimele zile, atât Apele Române cât și Institutul Național de Hidrologie si Gospodărire a Apelor au transmis avertizări cu privire la scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din județ. Din această cauză, Doljul este sub cod galben și potocaliu de atenționare hidrologică până azi, 08.01.2026 la ora 18.

“Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, se actualizează atenţionarea hidrologică, după cum urmează:Cod galben, în intervalul 07.01.2026 ora 11:00 – 08.01.2026 ora 18:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Podari (judeţele: Gorj, Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu – pe sectorul aval S.H. Filiaşi – amonte S.H. Podari (judeţul Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru – amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Vâlcea, Argeş şi Olt), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj, Vâlcea, Olt şi Dolj), Teslui (judeţele: Dolj şi Olt), Vedea – bazin superior, Teleorman – bazin superior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior, Sabar – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte Ac. Pucioasa şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Pucioasa – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior, Teleajen (judeţul Prahova)În al doilea rând, cod portocaliu, în intervalul 07.01.2026 ora 18:00 – 08.01.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj),Se menţionează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate”, se arată în avertizarea hidrologică a INHG a Apelor.

Jiul la cote alarmante

Apele Române Jiu au avertizat, la rândul lor că depășiri ale cotelor de apărare s-au înregistrat pe pârâul Desnățui, în zona localității Călugărei. Și în localitatea Dragoia, pârâul Desnățui este o amenințare, iar în comuna Breasta, pârâul Raznic este la cote alarmante.