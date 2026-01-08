Doljul sub amenințarea apelor

Precipitațiile căzute din abundență în ultima perioadă au făcut ca mai multe râuri și pârâuri din zona Doljului să devină o amenințare. Debitul acestora a crescut și unele chiar au ieșit din matcă. Jiul este aproape de cota de apărare, cu tendințe de creștere în zona Răcari. Pârâul Desnățui a ieșit din matcă în zona localităților Suharu-Segleț. O amenințare este și pârâul Teslui, Raznic, Putinei.
Începutul de an a adus precipitații din abundență, dar și un risc crescut de inundații în mai multe zone din județ.În ultimele zile, atât Apele Române cât și Institutul Național de Hidrologie si Gospodărire a Apelor au transmis avertizări cu privire la scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din județ. Din această cauză, Doljul este sub cod galben și potocaliu de atenționare hidrologică până azi, 08.01.2026 la ora 18.
Jiul la cote alarmante
Apele Române Jiu au avertizat, la rândul lor că depășiri ale cotelor de apărare s-au înregistrat pepârâul Desnățui, în zona localității Călugărei. Și în localitatea Dragoia, pârâul Desnățui este o amenințare, iar în comuna Breasta, pârâul Raznic este la cote alarmante.