Târgu Jiu: Medic neurolog bolnav de cancer, avertizat că pune în pericol linia de gardă dacă renunță la ture

Situație revoltătoare la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Cristina Căliman, medic neurolog și pacientă diagnosticată cu o formă de cancer, a fost avertizată că poate pune în pericol linia de gardă dacă renunță la ture. Doctorița susține că, din cauza bolii, deși ar fi putut să intre în concediu medical, face doar două gărzi lunar.

„Sunt pacient oncologic, nu am niciun măcar un an de la diagnostic. Sunt pacient cardiologic. Sunt pacient cu hipotiroidie.

Ca să ajut secția am refuzat scutirea de gărzi, deși se spune prin spital că bărbați cu 10 ani mai tineri ca mine au scutire de gărzi pe atac de panică.

Pot ajuta pe moment cu două gărzi lunar. Și, surpriză, în loc să fiu felicitată că vreau să ajut, mi se pun bețe în roate pe motiv că, cu încă 8 medici în afară de mine care fac gărzi, poate nu se poate asigura linia de gardă dacă eu fac doar 2 gărzi lunar.

Mesajul managerului e că șeful de secție (momentan interimar și în concediu, iar cea care îi ține locul nu are nimic împotrivă) e cel care decide.

Ce decideți, dacă mor sau trăiesc?

Domnul manager doarme în patul lui noapte de noapte și nu are cancer.

Legal pot avea scutire sau pot face doar cele 18 ore obligatorii.

Dar dacă stăteam în concediu medical cât îmi dă voie legea, cum era?”, conform unui mesaj al medicului Cristina Căliman, din cadrul Secției Neurologie, din Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu.

