Marea Britanie, pregătită să revină în programul Erasmus

La aproape cinci ani de la ruptura provocată de Brexit, Marea Britanie pare pregătită să facă un pas important spre reconectarea cu Europa academică.

Potrivit informaţiilor apărute în presa britanică şi citate de AFP, Londra analizează revenirea în programul european de schimburi universitare Erasmus, o decizie cu puternică încărcătură simbolică şi practică, deopotrivă, pentru studenţi şi universităţi.

În contextul unei revizuiri mai ample a relaţiilor dintre Regatul Unit şi Uniunea Europeană, surse apropiate dosarului indică faptul că anunţul ar putea fi făcut chiar miercuri, 17 decembrie. Această „resetare” a fost evocată în mod repetat de premierul laburist Keir Starmer, care a transmis în ultimele luni semnale clare privind dorinţa de a reduce tensiunile şi resentimentele rămase după Brexit.

Revenirea în Erasmus ar presupune încheierea unui acord cu Bruxellesul

Revenirea în Erasmus ar presupune încheierea unui acord cu Bruxelles-ul, iar acesta ar permite studenţilor britanici să participe din nou la program începând cu luna ianuarie 2027. Chiar dacă nu este vorba despre o întoarcere completă în structurile Uniunii Europene, iniţiativa este văzută drept un gest concret de apropiere, într-un domeniu considerat mai puţin sensibil politic, dar extrem de relevant social şi economic.

Regatul Unit a părăsit programul Erasmus la începutul anului 2021, odată cu ieşirea efectivă din UE. Decizia a pus capăt unei participări neîntrerupte începute în 1987 şi a generat reacţii puternice în mediul universitar. Studenţii şi cadrele didactice au criticat atunci pierderea oportunităţilor de mobilitate academică şi de cooperare internaţională, considerate esenţiale pentru competitivitatea învăţământului superior britanic, potrivit ziare.com.

În locul Erasmus, guvernul de la Londra a lansat un program naţional de mobilitate, însă acesta nu a reuşit să compenseze pe deplin avantajele oferite de schema europeană, mai ales în ceea ce priveşte schimburile cu universităţile de pe continent.

Universităţile britanice au salutat rapid informaţiile apărute

Deocamdată, Executivul britanic evită să confirme oficial negocierile. Un purtător de cuvânt s-a limitat să precizeze că guvernul „nu doreşte să comenteze discuţiile în curs”.

În schimb, semnalele venite din zona academică şi politică sunt clare. Universităţile britanice au salutat rapid informaţiile apărute, văzând în ele şansa relansării cooperării internaţionale şi a atractivităţii campusurilor din Regatul Unit pentru studenţii europeni. De asemenea, Liberal-Democraţii, al treilea partid politic al ţării şi cunoscuţi pentru poziţiile lor pro-europene, au apreciat iniţiativa drept „un prim pas crucial” către o relaţie mai strânsă cu Uniunea Europeană.

