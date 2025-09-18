UMF Craiova lansează un proiect de 30 de milioane de lei pentru sprijinirea educației doctorale

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență, a lansat proiectul „Consolidarea programelor doctorale pentru creșterea performanței educaționale și a competențelor profesionale în medicină, medicină dentară și farmacie (DOCMED+)”, finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027.
Proiectul are o valoare totală de aproape 30 de milioane de lei și se va desfășura în perioada 1 septembrie 2025 – 31 august 2029.
Sprijin pentru doctoranzi și cadre universitare
DOCMED+ va oferi:
- sprijin direct pentru 175 de doctoranzi din domeniile medicină, medicină dentară și farmacie,
- formare și mentorat pentru 75 de cadre didactice și specialiști din sistemul medical,
- finanțarea taxelor de publicare a articolelor științifice și sprijin pentru participarea la conferințe naționale și internaționale.
Investiții în cercetare și infrastructură
Proiectul include achiziționarea a 48 de echipamente de cercetare și instrumente digitale esențiale pentru activitatea doctorală și postdoctorală, contribuind la creșterea calității cercetării și la vizibilitatea internațională a universității.
„Prin acest proiect, investim în viitorul medicinei și farmaciei din România și oferim doctoranzilor și cadrelor universitare șansa de a lucra cu echipamente moderne, de a publica în reviste de prestigiu și de a participa la schimburi de experiență internaționale”, a declarat prof. univ. dr. Petra Șurlin, manager de proiect.
