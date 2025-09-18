UMF Craiova lansează un proiect de 30 de milioane de lei pentru sprijinirea educației doctorale

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență, a lansat proiectul „Consolidarea programelor doctorale pentru creșterea performanței educaționale și a competențelor profesionale în medicină, medicină dentară și farmacie (DOCMED+)”, finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027.

Proiectul are o valoare totală de aproape 30 de milioane de lei și se va desfășura în perioada 1 septembrie 2025 – 31 august 2029.

Sprijin pentru doctoranzi și cadre universitare

DOCMED+ va oferi:

sprijin direct pentru 175 de doctoranzi din domeniile medicină, medicină dentară și farmacie,

din domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, formare și mentorat pentru 75 de cadre didactice și specialiști din sistemul medical,

și specialiști din sistemul medical, finanțarea taxelor de publicare a articolelor științifice și sprijin pentru participarea la conferințe naționale și internaționale.

Investiții în cercetare și infrastructură

Proiectul include achiziționarea a 48 de echipamente de cercetare și instrumente digitale esențiale pentru activitatea doctorală și postdoctorală, contribuind la creșterea calității cercetării și la vizibilitatea internațională a universității.

„Prin acest proiect, investim în viitorul medicinei și farmaciei din România și oferim doctoranzilor și cadrelor universitare șansa de a lucra cu echipamente moderne, de a publica în reviste de prestigiu și de a participa la schimburi de experiență internaționale”, a declarat prof. univ. dr. Petra Șurlin, manager de proiect.

