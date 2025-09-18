Accident rutier grav între un autoturism și un autobuz pe strada Alexandru Macedonski din Craiova

UPDATE: Persoana inconștientă a răspuns manevrelor de resuscitare și este transportată la spital.

Potrivit IPJ Dolj, un bărbat, de 80 de ani, din municipiul Craiova, conducea un autoturism. La intersecția străzilor Alexandru Macedonski cu Împăratul Traian, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autobuz condus de un bărbat, de 56 de ani, din municipiul Craiova.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto de 80 de ani, o femeie, de 79 de ani, pasageră în autoturism și o altă femeie, de 69 de ani, pasageră în autobuz au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la spital.

Conducătorul mijlocului de transport în comun a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, conducătorului autoturismului urmând să-i fie prelevate mostre biologice în vederea stabilirii concentrației de alcool.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Pompierii doljeni intervin în aceste momente la un accident rutier produs între un autoturism și un autobuz, pe strada Alexandru Macedonski din municipiu.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje din cadrul ISU Dolj – autospeciale de descarcerare și ambulanțe SMURD – precum și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit ISU Dolj, în autoturism se afla două persoane, din care una inconștientă și încarcerată, pentru care se acționează în prezent pentru descarcerare și acordarea primului ajutor medical.

Cealaltă victimă din autoturism a fost trimisă la spital pentru îngrijiri medicale.

De asemenea, o persoană aflate în autobuz are nevoie de îngrijiri medicale. Acestea sunt conștiente și cooperante și sunt evaluate la fața locului de echipajele medicale.

Intervenția este în dinamică, iar autoritățile vor reveni cu detalii imediat ce situația va permite.

