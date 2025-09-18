Schimbare la conducerea IPJ Mehedinți. Decebal Drăghiea preia atribuțiile

Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a anunțat că, începând cu 17 septembrie, împuternicirea comisarului-șef de poliție Cîrcei Marian la conducerea instituției a încetat.

Comisar-șef Cîrcei Marian, născut la 15 august 1975, a condus IPJ Mehedinți din mai 2024, fiind desemnat temporar la șefia inspectoratului.

Atribuțiile de inspector-șef au fost preluate de comisar-șef de poliție Drăghiea Decebal Dumitru, născut la 18 noiembrie 1978, originar din Drobeta Turnu Severin. Drăghiea este absolvent al Liceului Militar „Neagoe Basarab” din Buzău și al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” (promoția 2011).

Anterior, acesta a fost adjunct Logistică la Centrul de Perfecționare a Polițiștilor „Nicolae Golescu” din Slatina și a condus IPJ Gorj între martie 2019 și august 2021.

