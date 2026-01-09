România livrează la termen un jalon major din PNRR și accelerează dezvoltarea economică bazată pe inovare

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) anunță atingerea, la termen, a Țintei 267 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – un jalon esențial pentru dezvoltarea economiei românești și integrarea în industrii europene strategice.

Ținta este aferentă Componentei C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția 4 – Proiecte transfrontaliere și multinaționale, și vizează participarea României la Proiectul Important de Interes European Comun (PIIEC) „Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare”, cu termen-limită 31 decembrie 2025.

Angajamente depășite: investiții de peste 375 milioane de euro

La termenul stabilit, România nu doar că a îndeplinit integral angajamentele asumate, ci le-a și depășit, prin:

selectarea a peste 10 entități participante sau asociate;

contractarea unor proiecte cu o valoare totală de peste 375 milioane de euro, peste pragul minim de 360 milioane de euro prevăzut în PNRR;

readucerea pe traiectoria de implementare a unui proiect major și finalizarea acestuia.

Deblocare instituțională și continuitate guvernamentală

Rezultatul a fost posibil după relansarea proiectului la nivel guvernamental, prin deblocarea procedurilor, reluarea analizelor și constituirea unor echipe mixte de evaluare, în urma unei decizii politice clare de valorificare a acestei oportunități strategice.

Procesul a fost repornit în mandatele miniștrilor Radu Miruță și Dragoș Pîslaru, iar livrarea efectivă a rezultatului a fost realizată prin efortul susținut al echipelor MIPE și MEDAT. Finalizarea contractării și atingerea țintei au fost asigurate în primele zile de mandat ale ministrului Irineu Darău, garantând continuitatea instituțională.

Rezultate concrete: fonduri europene și economie activată

Colaborarea dintre MIPE și MEDAT a condus la:

23 de contracte de finanțare semnate pentru participanți direcți și indirecți;

pentru participanți direcți și indirecți; peste 375 milioane de euro investiții angajate prin fonduri europene;

angajate prin fonduri europene; plăți de aproximativ 112 milioane de lei, efectuate în decembrie 2025, aferente contractelor semnate în 2024.

Structura proiectului urmărește crearea unui ecosistem național de inovare, în care companii, universități și institute de cercetare colaborează pentru dezvoltarea de tehnologii și competențe cu valoare adăugată ridicată, cu impact economic pe termen lung.

Mai mult decât un jalon: o direcție strategică pentru România

Atingerea Țintei 267 confirmă capacitatea României de a implementa proiecte mari și complexe atunci când există coordonare instituțională și responsabilitate politică. Pe baza acestui succes, România se pregătește pentru participarea la noi inițiative europene de tip IPCEI, în domenii-cheie precum:

inteligența artificială;

semiconductorii avansați și infrastructura digitală;

biotehnologiile;

vehiculele curate, conectate și autonome;

materiile prime critice;

tehnologiile nucleare inovatoare.

Apel către mediul economic și academic

MIPE și MEDAT lansează un apel deschis către companii, universități și institute de cercetare interesate să se implice în viitoarele inițiative europene IPCEI aflate în pregătire la nivelul Uniunii Europene.

Entitățile interesate sunt invitate să inițieze un dialog cu ministerele pentru identificarea unor proiecte mature, cu potențial de integrare în lanțuri europene de valoare și de atragere a finanțărilor europene nerambursabile.

Dezvoltare economică confirmată prin rezultate

Prin acest demers, România urmărește extinderea participării la proiecte industriale strategice, consolidarea ecosistemului național de inovare și atragerea de noi fonduri europene.

Creșterea economică bazată pe tehnologie, investiții și valoare adăugată nu mai este o promisiune, ci o direcție confirmată prin rezultate concrete.

Citește și: (VIDEO) Prințesa Catherine, la 44 de ani: cum își redefinește discret rolul regal după lupta cu cancerul