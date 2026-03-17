Premieră la Craiova: „Iubitul meu dușman”, un spectacol despre adevăr, manipulare și societatea de azi

Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova propune publicului o nouă premieră puternică și actuală: „Iubitul meu dușman”, un spectacol semnat de Gianina Cărbunariu.

Evenimentul va avea loc:

📅 joi, 19 martie și vineri, 20 martie 2026,

🕖 ora 19:00,

📍 Sala „Amza Pellea”.

Un spectacol despre lumea în care trăim

„Iubitul meu dușman” explorează teme extrem de actuale:

dezinformarea

polarizarea socială

neîncrederea dintre oameni

rolul jurnalismului și al adevărului

Pornind de la documentări realizate în România și Slovacia, spectacolul pune o întrebare esențială: mai este posibil dialogul într-o lume tot mai divizată?

Povestea: o familie, un Crăciun și conflicte adânci

Acțiunea are loc într-un cadru aparent banal – o reuniune de familie în ajunul Crăciunului.

Însă, treptat:

discuțiile obișnuite devin conflicte

apar teme sensibile: Revoluția din 1989, comunismul, identitatea

trecutul „revine” în mod simbolic, prin personaje istorice

Spectacolul surprinde cum marile tensiuni ale societății ajung în spațiul intim al familiei.

O echipă artistică de top

🎭 Regia: Gianina Cărbunariu

🎨 Scenografia: Adrian Ganea

🎵 Muzica: Oscar Ungvári

🎬 Distribuția include actori cunoscuți:

Iulia Colan, George Albert Costea, Romanița Ionescu, Iulia Lazăr, Cătălin-Mihai Miculeasa, Mircea Mogoșeanu, Roxana Mutu, Raluca Păun, Cosmin Rădescu, Vlad Udrescu, Darius Feraru și Mihai Manea.

Gianina Cărbunariu: teatru ca formă de reflecție

Regizoarea, laureată a premiului UNITER pentru „Cel mai bun spectacol”, este cunoscută pentru teatrul său angajat social.

Ea spune că spectacolul investighează:

👉 „mecanismele prin care realitatea este falsificată”

👉 dificultatea de a distinge adevărul într-o lume dominată de opinii radicale

Pentru artistă, teatrul rămâne un spațiu esențial pentru dialog:

„A gândi, a pune întrebări împreună sunt gesturi simple, dar cu o valoare uriașă.”

Un spectacol despre noi toți

„Iubitul meu dușman” nu este doar o piesă de teatru, ci o oglindă a societății contemporane.

Este un spectacol care:

provoacă

pune întrebări

invită la reflecție

Spectacolul aduce în prim-plan una dintre cele mai importante teme ale prezentului: cum mai putem comunica unii cu alții într-o lume tot mai fragmentată?

