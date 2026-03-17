Premieră la Craiova: „Iubitul meu dușman”, un spectacol despre adevăr, manipulare și societatea de azi

Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova propune publicului o nouă premieră puternică și actuală: „Iubitul meu dușman”, un spectacol semnat de Gianina Cărbunariu.
Evenimentul va avea loc:
📅 joi, 19 martie și vineri, 20 martie 2026,
🕖 ora 19:00,
📍 Sala „Amza Pellea”.
Un spectacol despre lumea în care trăim
„Iubitul meu dușman” explorează teme extrem de actuale:
- dezinformarea
- polarizarea socială
- neîncrederea dintre oameni
- rolul jurnalismului și al adevărului
Pornind de la documentări realizate în România și Slovacia, spectacolul pune o întrebare esențială: mai este posibil dialogul într-o lume tot mai divizată?
Povestea: o familie, un Crăciun și conflicte adânci
Acțiunea are loc într-un cadru aparent banal – o reuniune de familie în ajunul Crăciunului.
Însă, treptat:
- discuțiile obișnuite devin conflicte
- apar teme sensibile: Revoluția din 1989, comunismul, identitatea
- trecutul „revine” în mod simbolic, prin personaje istorice
Spectacolul surprinde cum marile tensiuni ale societății ajung în spațiul intim al familiei.
O echipă artistică de top
🎭 Regia: Gianina Cărbunariu
🎨 Scenografia: Adrian Ganea
🎵 Muzica: Oscar Ungvári
🎬 Distribuția include actori cunoscuți:
Iulia Colan, George Albert Costea, Romanița Ionescu, Iulia Lazăr, Cătălin-Mihai Miculeasa, Mircea Mogoșeanu, Roxana Mutu, Raluca Păun, Cosmin Rădescu, Vlad Udrescu, Darius Feraru și Mihai Manea.
Gianina Cărbunariu: teatru ca formă de reflecție
Regizoarea, laureată a premiului UNITER pentru „Cel mai bun spectacol”, este cunoscută pentru teatrul său angajat social.
Ea spune că spectacolul investighează:
👉 „mecanismele prin care realitatea este falsificată”
👉 dificultatea de a distinge adevărul într-o lume dominată de opinii radicale
Pentru artistă, teatrul rămâne un spațiu esențial pentru dialog:
„A gândi, a pune întrebări împreună sunt gesturi simple, dar cu o valoare uriașă.”
Un spectacol despre noi toți
„Iubitul meu dușman” nu este doar o piesă de teatru, ci o oglindă a societății contemporane.
Este un spectacol care:
- provoacă
- pune întrebări
- invită la reflecție
Spectacolul aduce în prim-plan una dintre cele mai importante teme ale prezentului: cum mai putem comunica unii cu alții într-o lume tot mai fragmentată?
