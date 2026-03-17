4 C
Craiova
marți, 17 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Premieră la Craiova: „Iubitul meu dușman", un spectacol despre adevăr, manipulare și societatea de azi

Premieră la Craiova: „Iubitul meu dușman”, un spectacol despre adevăr, manipulare și societatea de azi

De Mariana BUTNARIU
IUBITUL MEU DUSMAN (FOTO: Adrian Ganea)

Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova propune publicului o nouă premieră puternică și actuală: „Iubitul meu dușman”, un spectacol semnat de Gianina Cărbunariu.

Evenimentul va avea loc:
📅 joi, 19 martie și vineri, 20 martie 2026,
🕖 ora 19:00,
📍 Sala „Amza Pellea”.

Un spectacol despre lumea în care trăim

„Iubitul meu dușman” explorează teme extrem de actuale:

  • dezinformarea
  • polarizarea socială
  • neîncrederea dintre oameni
  • rolul jurnalismului și al adevărului

Pornind de la documentări realizate în România și Slovacia, spectacolul pune o întrebare esențială: mai este posibil dialogul într-o lume tot mai divizată?

Povestea: o familie, un Crăciun și conflicte adânci

Acțiunea are loc într-un cadru aparent banal – o reuniune de familie în ajunul Crăciunului.

Însă, treptat:

  • discuțiile obișnuite devin conflicte
  • apar teme sensibile: Revoluția din 1989, comunismul, identitatea
  • trecutul „revine” în mod simbolic, prin personaje istorice

Spectacolul surprinde cum marile tensiuni ale societății ajung în spațiul intim al familiei.

O echipă artistică de top

🎭 Regia: Gianina Cărbunariu
🎨 Scenografia: Adrian Ganea
🎵 Muzica: Oscar Ungvári

🎬 Distribuția include actori cunoscuți:
Iulia Colan, George Albert Costea, Romanița Ionescu, Iulia Lazăr, Cătălin-Mihai Miculeasa, Mircea Mogoșeanu, Roxana Mutu, Raluca Păun, Cosmin Rădescu, Vlad Udrescu, Darius Feraru și Mihai Manea.

Gianina Cărbunariu: teatru ca formă de reflecție

Regizoarea, laureată a premiului UNITER pentru „Cel mai bun spectacol”, este cunoscută pentru teatrul său angajat social.

Ea spune că spectacolul investighează:
👉 „mecanismele prin care realitatea este falsificată”
👉 dificultatea de a distinge adevărul într-o lume dominată de opinii radicale

Pentru artistă, teatrul rămâne un spațiu esențial pentru dialog:
„A gândi, a pune întrebări împreună sunt gesturi simple, dar cu o valoare uriașă.”

Un spectacol despre noi toți

„Iubitul meu dușman” nu este doar o piesă de teatru, ci o oglindă a societății contemporane.

Este un spectacol care:

  • provoacă
  • pune întrebări
  • invită la reflecție

Spectacolul aduce în prim-plan una dintre cele mai importante teme ale prezentului: cum mai putem comunica unii cu alții într-o lume tot mai fragmentată?

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA