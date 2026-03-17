Cuba, în beznă: rețeaua electrică națională s-a prăbușit, milioane de oameni afectați

Milioane de oameni din Cuba au rămas fără electricitate după ce rețeaua electrică națională s-a prăbușit luni, a declarat operatorul de energie al țării.

Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de pene de curent pe scară largă care au lovit țara, a cărei lipsă cronică de combustibil a fost exacerbată de o blocadă recentă a SUA asupra transporturilor de petrol către insulă.

UNE, operatorul rețelei din Cuba, declară că restabilește treptat electricitatea în provincii și orașe din întreaga țară.

Cuba, o insulă de aproximativ 10 milioane de locuitori, s-a confruntat cu pene de curent pe scară largă în ultimii ani – o sursă persistentă de nemulțumire publică care a declanșat proteste rare. Cuba se bazează în mare măsură pe combustibilul importat, iar se crede că Venezuela a trimis aproximativ 35.000 de barili de petrol pe zi în Cuba – reprezentând aproximativ jumătate din necesarul de petrol al insulei.

Dar aceste transporturi au fost oprite de când SUA l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro în ianuarie.

De atunci, SUA au intensificat presiunea asupra Cubei prin confiscarea unui număr de transporturi de petrol care se îndreptau spre insulă. Președintele american Donald Trump a amenințat, de asemenea, cu tarife vamale pentru orice țară care furnizează petrol Cubei.

Niciun transport de petrol nu a ajuns în Cuba în ultimele trei luni, potrivit președintelui cubanez Miguel Diaz-Canel.

Cubă – o națiune slăbită

Trump a declarat luni reporterilor de la Casa Albă că crede că va avea „onoarea de a lua Cuba”, potrivit BBC.

„Fie că o eliberez, o iau, aș putea face orice vreau cu ea, vreți să știți adevărul. Sunt o națiune foarte slăbită în acest moment.”

Anterior, el a amenințat cu o „preluare amiabilă” a țării, un dușman de mult timp al SUA de când liderul comunist Fidel Castro a răsturnat un guvern susținut de SUA în Cuba în 1959.

Săptămâna trecută, președintele Diaz-Canel a confirmat că guvernul său se află în stadiile inițiale ale discuțiilor cu administrația Trump pentru a rezolva diferențele.

Penele de curent pe scară largă – cauzate de penuria de combustibil și de defecțiunile rețelei sale electrice – au declanșat proteste în rândul cubanezilor în ultimii ani.

Săptămâna trecută, o clădire a Partidului Comunist din orașul Moron a fost luată cu asalt de protestatari după un miting împotriva prețurilor mari la alimente și a penelor persistente de curent.

Citește și: Atac devastator asupra unui spital din Kabul: zeci de morți și sute de răniți