„Ziua Olteniei” aduce tradițiile și cultura locală în centrul Craiovei

Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj și Primăriei Craiova, organizează vineri și sâmbătă, 20–21 martie 2026, o serie de evenimente dedicate promovării tradițiilor și portului popular oltenesc.

Programul evenimentelor

Vineri, 20 martie 2026

Ora 13:00 – „Șezătoarea oltenească” la Casa Băniei

Eveniment destinat copiilor cu ateliere interactive: cusut și brodat, încondeierea ouălor, olărit, realizarea obiectelor din lemn și paie. Alte activități: Expoziția foto „Copiii descoperă Oltenia" realizată de elevi, „Tradiție pe podium", prezentare de costume populare de elevi la actorie și modeling, Spectacol artistic de dans popular și moment vocal-instrumental,

Ora 15:00 – Vernisaj la Galeriile Cromatic,

Expoziție de costume populare autentice din colecții private, organizată de Secția pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj.

Sâmbătă, 21 martie 2026

Ora 11:00 – „Parada portului popular oltenesc” în Piața Mihai Viteazul

Participă ansambluri folclorice de copii din Oltenia. Traseul paradei:

Teatrul Național „Marin Sorescu” – strada A.I. Cuza – Piața Mihai Viteazul – strada Unirii – strada Lipscani – Piața Frații Buzești – Teatrul Național „Marin Sorescu”.

Ora 11:30 – Festivalul Costumului Popular Oltenesc „M-A FĂCUT MAMA OLTEAN!"

Eveniment pe esplanada Teatrului Național „Marin Sorescu”, cu momente artistice și prezentări de costume tradiționale.

Ora 19:00 – Spectacolul „Craiova interbelică" la Teatrul Național „Marin Sorescu"

Protagoniști: artiștii și orchestra Secției Folclor a Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” și dansatori profesioniști ai Ansamblului de Dans Popular „Maria Tănase”.

Organizatori

Primăria Municipiului Craiova

Consiliul Județean Dolj

Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj

Evenimentele sunt dedicate valorilor autentice ale patrimoniului cultural oltenesc și sunt deschise publicului larg.

