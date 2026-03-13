(VIDEO) Dolj: Tânăr reținut pentru distrugere și amenințare în comuna Afumați

Un bărbat de 32 de ani, din comuna Urzicuța, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore după ce ar fi spart geamul unei locuințe și ar fi amenințat cu moartea un cuplu de pensionari din comuna Afumați.

Detalii ale incidentului

Data și ora faptei: 12 martie 2026, în jurul orei 19:50,

Locul: comuna Afumați, județul Dolj,

Persoanele vătămate: femeie, 79 ani, și soțul său, 84 ani.

Conform polițiștilor, tânărul, care locuiește fără forme legale în comună, a:

adresat amenințări cu moartea bătrânilor,

spart geamul ușii locuinței,

distrus o cameră de supraveghere din curtea acestora.

Măsuri legale

Polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, constatând pericol iminent pentru viața și integritatea corporală a victimei,

A fost emis ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile,

Tânărul a fost condus la audieri și reținut pentru 24 de ore,

A fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

