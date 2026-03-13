Primăvara aduce temperaturi ușor mai ridicate și un Paște fără surprize meteorologice

Prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 16 martie – 13 aprilie arată o primăvară blândă, cu temperaturi ușor peste normal și precipitații deficitare în anumite zone.Vremea de Paște va fi stabilă, fără fenomene extreme.

Săptămâna 16- 23 martie: început ușor mai cald

Meteorologii estimează temperaturi ușor peste normal în regiunile vestice, nordice și la munte, în timp ce în restul țării se vor încadra în media lunii martie. Precipitațiile vor fi deficitare în toată țara, fără cantități importante de ploi sau ninsori.

23 – 30 martie: vreme mai caldă în majoritatea zonelor

Tendința de încălzire ușoară continuă: majoritatea regiunilor vor avea temperaturi medii ușor peste normal. Excepție: regiunile sudice și sud-estice, unde vremea va fi apropiată de valorile normale.

Deficitul de precipitații va persista în vest, nord-vest și centru, în timp ce restul regiunilor vor avea precipitații apropiate de media obișnuită.

30 martie – 6 aprilie: vreme stabilă, fără abateri

La începutul lunii aprilie, meteorologii estimează o stabilizare a vremii: temperaturile vor fi apropiate de normal în toată țara, iar regimul precipitațiilor va fi echilibrat.

Paștele ortodox 2026: 12 aprilie

Vremea de Paște se anunță liniștită și stabilă:

Temperaturi medii normale pentru această perioadă în toată România,

Precipitații apropiate de valorile obișnuite,

Fără fenomene extreme sau schimbări bruște ale vremii.

Pe scurt, primăvara se instalează treptat, cu temperaturi ușor mai ridicate și precipitații mai puțin frecvente la începutul perioadei. De Paște, prognoza ANM indică un weekend liniștit și favorabil activităților în aer liber.

Citește și: Concert BrancuSING la Târgu Jiu: omagiu muzical dedicat lui Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la naștere