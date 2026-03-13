Concert BrancuSING la Târgu Jiu: omagiu muzical dedicat lui Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la naștere

Turneul internațional BrancuSING ajunge la Târgu Jiu vineri, 20 martie, cu un concert-eveniment dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși. Este un proiect artistic ce reunește muzica, patrimoniul și creația contemporană.

Concert inspirat de universul brâncușian

Evenimentul va avea loc de la ora 19:00, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu și este organizat de Asociația InoMusicArt, în parteneriat cu Muzeul Național „Constantin Brâncuși” și teatrul gazdă.

Concertul face parte din Turneul internațional BrancuSING, proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, și propune o abordare artistică originală, care transpune în limbaj sonor ideile și formele sculpturale ale marelui artist român.

Dialog între muzică și sculptură

Concertul va fi prezentat de jurnalista Alice Năstase Buciuta și le va avea ca protagoniste pe soprana Rodica Vică și pianista Angela Drăghicescu.

1 de 5

Programul muzical reunește lucrări semnate de compozitori consacrați precum Erik Satie, Anton Pann, George Gershwin și Agustín Lara.

Totodată, publicul va putea asculta în primă audiție absolută două cicluri de lieduri pentru soprană și pian, semnate de compozitorii români Sabina Ulubeanu și Radu Mihalache, lucrări create special pentru acest turneu și inspirate de opera și gândirea artistică a lui Brâncuși.

Interes mare pentru concert

Organizatorii au anunțat că toate locurile disponibile au fost deja rezervate, semn al interesului ridicat al publicului pentru acest eveniment cultural dedicat marelui sculptor român.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național, instituția nefiind responsabilă de conținutul sau modul de utilizare a rezultatelor proiectului, responsabilitatea revenind beneficiarului finanțării.

Citește și: