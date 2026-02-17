China și România, dialog cultural de Anul Nou Chinezesc

În ziua evenimentului, Ateneul Român a fost decorat cu lampioane roșii festive, în armonie cu eleganta arhitectură europeană a clădirii, creând o atmosferă unică de sărbătoare.

În data de 10 februarie 2026, cu sprijinul Ambasadei Republicii Populare Chineze în România, Centrul Cultural Chinez din București și Centrul Chinez pentru Schimburi Culturale și Turism au organizat concertul „Happy Chinese New Year 2026 – Dialog muzical între China și Occident”, susținut de Orchestra de Muzică Tradițională din Wuxi și Orchestra Simfonică a Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” din București.

Evenimentul a avut loc în Sala Mare a Ateneului Român, reunind aproape 800 de invitați, printre care oficiali guvernamentali, foști prim-miniștri ai României și personalități din diverse domenii.

Ambasadorul Chinei în România, domnul Chen Feng, a subliniat în discursul său că Anul Nou Chinezesc este cea mai importantă sărbătoare tradițională din China, simbolizând reuniunea familiei și legătura dintre oameni — valori universale împărtășite de diferite culturi.

El a evidențiat prietenia profundă dintre China și România și dezvoltarea continuă a cooperării în domeniile cultural, educațional și umanitar. „Concertul din această seară nu este doar o celebrare a Anului Nou Chinezesc, ci și un dialog cultural care depășește granițele”, a afirmat ambasadorul, urând tuturor invitaților sănătate, fericire și succes în Anul Calului, un simbol al vitalității, perseverenței și progresului, și și-a exprimat speranța pentru o prietenie durabilă între cele două țări.

La rândul său, doamna Ana Tinca, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al României, a afirmat că evenimentul a adus împreună muzicieni de excepție din cele două țări, oferind un cadru valoros pentru dialog cultural și pentru celebrarea intrării în Anul Calului.

Domnia sa a subliniat că, în cultura chineză, calul este simbol al energiei și al spiritului de inițiativă, iar muzica, prin caracterul său universal, evidențiază forța dialogului dintre culturi. Totodată, a arătat că parteneriatul cultural constituie un pilon esențial al relațiilor româno-chineze, iar astfel de inițiative contribuie la aprofundarea înțelegerii și apropierii dintre cele două popoare.

Concertul a debutat cu interpretarea orchestrală comună a piesei „Vestea cea bună de la Beijing”, o compoziție vibrantă care a captivat imediat publicul. Orchestra din Wuxi a prezentat ulterior instrumentele tradiționale chinezești precum erhu, zhonghu, pipa și yangqin, evidențiind timbrul lor distinct și expresivitatea muzicii tradiționale chineze.

Lucrarea „Plimbarea prin oraș” din repertoriul regiunii Jiangnan a impresionat prin rafinamentul și dinamismul său, iar piesa „Cerul și Pământul în inima mea” a oferit un moment de intensitate emoțională și amploare artistică.

Interpretarea comună a uverturii „Primăvara” a adus în sală atmosfera festivă a Anului Nou Chinezesc, iar fragmentele din suita „Spiritul Chinei Antice: Peisaje din Wuxi” și „Melodia bambusului pupuriu” au evocat frumusețea poetică a sudului Chinei. Lucrarea pentru erhu „Curtea familiei Qiao – Dragostea” a emoționat profund publicul prin lirismul său. Finalul a fost marcat de celebra piesă tradițională românească „Ciocârlia”, o interpretare spectaculoasă, care a ridicat sala în picioare și a declanșat aplauze îndelungate.

Reprezentanți ai publicului român au apreciat evenimentul în mediul online și în interviuri. Deputatul Răzvan Biro a declarat că cele două orchestre au oferit o interpretare simfonică impresionantă, demonstrând că arta și cultura unesc oamenii și deschid inimile.

Un spectator, inginerul Iulian, a mărturisit că a fost pentru prima dată când a asistat la un concert ce îmbină instrumentele tradiționale chinezești cu cele occidentale și că experiența i s-a părut „extraordinară și profund emoționantă”. Isabela, stundentă la Universitatea din București, și alți participanți au descris concertul drept „o experiență culturală memorabilă, care a transmis cu autenticitate bucuria și căldura Anului Nou Chinezesc”.

Concertul se înscrie în seria de evenimente culturale „Happy Chinese New Year”, dedicate celebrării Anului Calului 2026. Lansat de Ministerul Culturii și Turismului din China, acest program cultural de amploare internațională se desfășoară de peste 16 ani fără întrerupere și a devenit un punct de referință al dialogului cultural la nivel global.

În continuarea acestui concert, pe 27 februarie, la Centrul Cultural Chinez din București va avea loc Ziua Porților Deschise cu tema „Sărbătorim împreună Anul Nou Chinezesc”. Publicul este invitat să se înscrie în prealabil pe site-ul centrului și să participe la activități interactive care oferă posibilitatea de a experimenta direct tradițiile specifice Anului Nou Chinezesc.

Autor: Curierul Național