Parada Mărțișoarelor revine la Casa Băniei: copiii redescoperă tradiția firului alb-roșu

Povestea mărțișorului continuă să traverseze timpul, adaptându-se epocilor fără a-și pierde semnificația profundă. De la firul simplu, răsucit în alb și roșu, purtat cândva ca simbol protector, până la formele moderne și chiar virtuale, mărțișorul rămâne un reper identitar al culturii românești.

Pornind de la această idee, Muzeul Olteniei Craiova – Secția de Etnografie, în parteneriat cu CNR UNESCO și cu sprijinul Consiliului Județean Dolj, organizează, în perioada 23–27 februarie, ateliere de creație dedicate realizării de mărțișoare tradiționale, la sediul Casei Băniei.

Ateliere de creație pentru copiii Doljului

Evenimentul se adresează preșcolarilor și școlarilor din unitățile de învățământ doljene și își propune să îi inițieze pe cei mici în universul culturii tradiționale românești. Sub coordonarea specialiștilor muzeului, copiii vor descoperi tehnici autentice de lucru, semnificațiile simbolice ale mărțișorului și rolul acestuia în tradiția populară.

Atelierele sunt structurate pe două secțiuni:

preșcolari – între orele 10.00–12.30,

– între orele 10.00–12.30, școlari – între orele 12.00–14.30.

Materialele necesare realizării mărțișoarelor vor fi aduse de participanți, în funcție de proiectele alese.

Educație prin patrimoniu UNESCO

Mărțișorul, recunoscut ca element al patrimoniului cultural imaterial UNESCO, nu este doar un obiect decorativ, ci un simbol al reînnoirii, al primăverii și al începutului de an agrar. Prin aceste ateliere, etnologii Muzeului Olteniei oferă copiilor nu doar informații practice, ci și o înțelegere profundă a valorii istorice și documentare a acestui meșteșug.

Participanții vor avea parte de demonstrații atât în cadrul atelierelor, cât și în expoziția de bază a Secției de Etnografie, unde tradiția este pusă în dialog cu prezentul.

Parada Mărțișoarelor – creativitatea copiilor, în prim-plan

Fiecare grădiniță sau școală participantă va depune un panou cu maximum 25 de mărțișoare, până la data de 5 martie, ora 16.00. Panourile vor avea fundal roșu și vor fi inscripționate cu denumirea unității de învățământ.

Toate lucrările realizate vor fi expuse în cadrul Expoziției temporare „Parada Mărțișoarelor”, care va fi vernisată pe 6 martie 2026, la ora 11.00, la Casa Băniei. Expoziția, devenită deja o tradiție pentru publicul craiovean, continuă să surprindă prin diversitate și creativitate.

Tradiții care ne definesc

Proiectul, cu o vechime de peste un deceniu, este coordonat de o echipă de muzeografi dedicați și urmărește nu doar conservarea, ci și reînnoirea tradiției prin creativitatea copiilor. Într-o lume în continuă schimbare, astfel de inițiative readuc în atenție valorile care ne definesc identitatea culturală.

Muzeul Olteniei invită publicul craiovean să redescopere legenda firului alb și roșu, simbol al norocului, sănătății și protecției, și să participe la un eveniment care îmbină educația, tradiția și bucuria primăverii.

