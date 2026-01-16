-0.5 C
Craiova
vineri, 16 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCulturaExpoziție de carte dedicată lui Constantin Brâncuși, la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”

Expoziție de carte dedicată lui Constantin Brâncuși, la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”

De Mariana BUTNARIU
Evenimentul, parte a manifestărilor pentru „Anul Constantin Brâncuși”, prezintă volume de specialitate, albume și studii critice despre viața și opera marelui sculptor
Evenimentul, parte a manifestărilor pentru „Anul Constantin Brâncuși”, prezintă volume de specialitate, albume și studii critice despre viața și opera marelui sculptor

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează, în cadrul manifestărilor prilejuite de marcarea „Anului Constantin Brâncuși”, o expoziție de carte și documente dedicată vieții și operei marelui sculptor. Aceasta se află la cea de-a patra ediție.

Expoziția poate fi vizitată în Sala „Acad. Dinu C. Giurescu” a Bibliotecii Județene începând cu 19 ianuarie. Evenimentul reunește volume de specialitate, albume și studii critice, oferind publicului oportunitatea de a descoperi sau redescoperi moștenirea culturală și artistică a lui Constantin Brâncuși.

Acțiunea face parte din programul de manifestări al Consiliului Județean Dolj, dedicat „Anului Constantin Brâncuși”, organizat cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului.

Dintre cărțile expuse, amintim:

  • Brâncuşi la Târgu-Jiu, Ion Miclea, 1973
  • Românul Brâncuşi: Album, Editura Thausib, 1996
  • Brâncuşi în România, Barbu Brezianu, 2005
  • Brâncuşi: monografie, Dan Grigorescu, 1980
  • Brâncuşi: Tatăl nostru, Paul Rezeanu, 2012
  • Miracolul Brâncuşi, Ion Şoldea, Dumitru Bunoiu, 2002
  • Brâncuşiana & Brâncuşiada, Ion Pogorilovschi, 2000
  • Brâncuşi, D. Daba, 1995
  • Brâncuşi: Ansamblul sculptural de la Tîrgu-Jiu (Documentar), Ion Mocioi, 1971

Expoziția reprezintă o ocazie unică pentru pasionații de artă și cultură de a explora în detaliu viața și opera unuia dintre cei mai mari sculptori ai lumii.

Citește și: Conflict în Târgu Jiu: Bărbat reținut după ce și-a agresat soția și a distrus geamuri

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA