Expoziție de carte dedicată lui Constantin Brâncuși, la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează, în cadrul manifestărilor prilejuite de marcarea „Anului Constantin Brâncuși”, o expoziție de carte și documente dedicată vieții și operei marelui sculptor. Aceasta se află la cea de-a patra ediție.

Expoziția poate fi vizitată în Sala „Acad. Dinu C. Giurescu” a Bibliotecii Județene începând cu 19 ianuarie. Evenimentul reunește volume de specialitate, albume și studii critice, oferind publicului oportunitatea de a descoperi sau redescoperi moștenirea culturală și artistică a lui Constantin Brâncuși.

Acțiunea face parte din programul de manifestări al Consiliului Județean Dolj, dedicat „Anului Constantin Brâncuși”, organizat cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului.

Dintre cărțile expuse, amintim:

Brâncuşi la Târgu-Jiu, Ion Miclea, 1973

Românul Brâncuşi: Album, Editura Thausib, 1996

Brâncuşi în România, Barbu Brezianu, 2005

Brâncuşi: monografie, Dan Grigorescu, 1980

Brâncuşi: Tatăl nostru, Paul Rezeanu, 2012

Miracolul Brâncuşi, Ion Şoldea, Dumitru Bunoiu, 2002

Brâncuşiana & Brâncuşiada, Ion Pogorilovschi, 2000

Brâncuşi, D. Daba, 1995

Brâncuşi: Ansamblul sculptural de la Tîrgu-Jiu (Documentar), Ion Mocioi, 1971

Expoziția reprezintă o ocazie unică pentru pasionații de artă și cultură de a explora în detaliu viața și opera unuia dintre cei mai mari sculptori ai lumii.

