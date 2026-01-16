-0.5 C
Craiova
vineri, 16 ianuarie, 2026
Conflict în Târgu Jiu: Bărbat reținut după ce și-a agresat soția și a distrus geamuri

De Mariana BUTNARIU
Un tânăr de 28 de ani și-a agresat soția în urma unui conflict spontan generat de consumul de alcool

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați, azi noapte,prin apelul 112, de o tânără de 25 de ani, că, în jurul orei 02:10, a fost agresată de soțul său, de 28 de ani, în urma unui conflict spontan generat de consumul de alcool.

Din primele verificări, polițiștii au constatat că bărbatul a lovit cu pumnul geamurile de la ușa dormitorului și a băii, provocând distrugeri.

Având în vedere comportamentul agresiv, acesta a fost internat la o secție de specialitate a Spitalului Județean Gorj pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Măsuri luate de poliție

  • S-a întocmit formular de evaluare a riscului.
  • A fost emis ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului, valabil 5 zile.
  • S-a deschis dosar penal pentru violență în familie și distrugere.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că între cele două persoane nu există istoric de violență.

